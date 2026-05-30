قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تضغط لرفع المكون الأمريكي في السيارات المصنعة بأمريكا الشمالية لـ50%

رفع المكون الأمريكي في السيارات
رفع المكون الأمريكي في السيارات
أ ش أ

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المكسيك رفع نسبة المحتوى الإقليمي في السيارات والشاحنات المصنعة في أمريكا الشمالية إلى 82% للتأهل إلى المزايا التفضيلية ضمن الاتفاق التجاري، على أن يكون 50% من هذه القيمة منتجًا داخل الولايات المتحدة.

وجاءت هذه النسب الجديدة المقترحة لشركات صناعة السيارات بعد يومين من المحادثات الثنائية الهادفة إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي اختتمت أمس الجمعة، وتم استبعاد كندا من المفاوضات التي عُقدت في مدينة مكسيكو، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية الأمريكية.

ولم يتضمن المقترح أي بند يسمح باحتساب محتوى الأجزاء القادمة من كندا ضمن الإجماليات الجديدة، وإذا تم قبول هذا التغيير، فسيشكل تحولًا كبيرًا عن الاتفاقية الحالية، التي تشترط أن تبلغ نسبة المحتوى الإقليمي 75% للتأهل للمعاملة الجمركية التفضيلية.

وتشترط الاتفاقية الحالية أيضًا أن يتم إنتاج 40% من قيمة "الأجزاء الأساسية" في سيارات الركاب المصنعة بأمريكا الشمالية داخل مناطق ذات أجور مرتفعة، أي فعليًا في الولايات المتحدة أو كندا.. وترتفع هذه النسبة إلى 45% بالنسبة للشاحنات الخفيفة.

وتشمل هذه الأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء الهيكل الرئيسية، وبطاريات السيارات الكهربائية، ويتماشى المطلب الأمريكي وعدم منح أي استثناء لكندا مع الانتقادات المتكررة من مسؤولي إدارة ترامب لصادرات كندا من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة، إلى جانب مطالباتهم بنقل هذا الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية.

وقال مسؤولون في قطاع السيارات إن هناك احتمالًا كبيرًا أن يسعى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إلى التفاوض بشأن قواعد المنشأ الجديدة مع المكسيك أولًا، ثم عرضها على كندا بصيغة "القبول أو الرفض".

كان جرير قد تجنب مرارًا الإجابة بوضوح عن سؤال ما إذا كانت الاتفاقية ستستمر كاتفاق تجاري ثلاثي الأطراف أم سيتم تقسيمها إلى اتفاقات ثنائية منفصلة.

وأُطلقت الاتفاقية في عام 2020 لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقعة عام 1994، مع الإبقاء على منطقة تجارة حرة تدعم تجارة ثلاثية تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار سنويًا.

لكن ترامب فرض العام الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات والمكونات القادمة من كندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس من البلدين.

كما اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي رفع نسبة المحتوى الإقليمي المطلوبة للشاحنات الثقيلة إلى 75% بدلًا من 70% المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية، وفقًا لمصدر مطلع على المقترحات الأمريكية.

وبحسب ما أوردته "ماركت سكرينر"، فإن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في إدراج طريقتها الأكثر تشددًا في احتساب المحتوى المحلي للمكونات مرتفعة القيمة، وذلك بعد أن أصدرت هيئة فض نزاع في يناير 2023 قرارًا لصالح المكسيك وكندا، سمح فعليًا بإدخال نسبة أكبر من الأجزاء غير المصنعة في أمريكا الشمالية ضمن تلك المكونات.

وقالت وكالة التجارة الأمريكية ، في بيان ، إن جولة التفاوض التي عُقدت في مدينة مكسيكو تناولت أيضًا تجارة الصلب والألومنيوم وأحكام الأمن الاقتصادي، والتي تهدف إلى منع الصين ودول أخرى من الاستفادة من الاتفاقية.

وأضاف البيان: "اختتمت الولايات المتحدة المناقشات بهدف خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل الإمداد الأمريكية"، مشيرًا إلى أن البلدين سيعملان أيضًا على تعزيز التوافق التنظيمي في قطاعات تشمل الأجهزة الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة والمكسيك ستواصلان المحادثات يومي 16 و17 يونيو المقبل في واشنطن، مع التركيز على الزراعة و"تكافؤ الفرص التنافسية".

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل في مدينة مكسيكو، فيما لم تُحدد أي اجتماعات تفاوضية مع كندا.

ترامب المكسيك برفع المحتوى الإقليمي السيارات الشاحنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

سلطنة عُمان تحذر السفن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات الإقليمية

وكالة الدولية للطاقة الذرية

الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران النووي نقطة خلاف مهمة.. وجاهزون للمساهمة بالحل

قادة الاتحاد الاوراسي

قمة أستانا.. قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقشون الذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد