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شاهد في قضية «الهجرة غير الشرعية»: دفعت 7 آلاف يورو للسفر إلى إيطاليا وانتهى بي الأمر مُرحلًا لمصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد في قضية «الهجرة غير الشرعية»: دفعت 7 آلاف يورو للسفر إلى إيطاليا وانتهى بي الأمر مُرحلًا لمصر

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
رامي المهدي

كشفت أقوال أحد الشهود في قضية الهجرة غير الشرعية المتهمة فيها أميرة أشرف وآخرون، تفاصيل رحلته التي بدأت بحلم الوصول إلى إيطاليا وانتهت بترحيله إلى البلاد بعد اكتشاف تزوير تأشيرة سفره.

وقال أشرف نبيل، 39 عامًا، ويعمل عاملًا، أمام جهات التحقيق، إنه تواصل مع المتهمة الأولى أميرة أشرف لرغبته في اللحاق بذويه المقيمين في إيطاليا، واتفق معها على تدبير وسيلة سفره مقابل مبلغ مالي قدره 7 آلاف يورو، قام بتسليمه لأحد تابعيها دون أن يتمكن من تحديد هويته.

وأوضح الشاهد أن المتهمة رتبت له رحلة سفر بدأت عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم إلى أرمينيا، وصولًا إلى الجبل الأسود، تمهيدًا لاستكمال رحلته إلى إيطاليا.

وأضاف أن السلطات المختصة رفضت دخوله إلى الجبل الأسود بعدما تبين وجود تزوير في تأشيرة السفر الخاصة به، ليتم ترحيله وإعادته إلى مصر، قبل أن يدلي بأقواله ضمن التحقيقات الجارية في القضية.

وكشف أمر الإحالة أنهم، خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، والمتهمين جميعًا بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص، حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين وتهريبهم، واصطناع أوراق مزورة مثبت بها على خلاف الحقيقة مهن المهاجرين المهربين، بما يتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد، وذلك مقابل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.

وأوضح أمر الإحالة أنهم ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجرًا، من بينهم نساء وأطفال، وهم: ماهر علي أبو العزم المنوفي، أشرف نبيل أبو الأسعاد السيد، إبراهيم السيد إبراهيم محمد سالمان، محمد محمود حسن فهمي (طفل)، رمضان شعبان صقر (طفل)، محمد ياسين حامد ناجي (طفل)، عمر فتحي صلاح مفتاح (طفل)، خالد علي دراز (طفل)، محمود أحمد محمد علي، السيد عبد الغني السيد الكفراوي، عبد العظيم الشربيني، مصطفى زغلول محمود صالح، عمار عبد العال عبد الفتاح محمد، الدسوقي عبد الرازق عطية عبد القادر، فاطمة صبحي إبراهيم عبد الغني، علاء فتحي سليمان ضيف الله، علي محمد علي البرماوي.

وكشف أمر الإحالة أنهم دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مسارين بري وبحري، مقابل مبالغ مالية، وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني، وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين، لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور، ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين: هاجر أيمن عبد الوهاب، وشعبان السيد قطب، بطريقة غير شرعية، بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا مقابل مبالغ مالية، وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما، إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ضبط المتهمة الأولى، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، قد أصدرت حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.

الهجرة غير الشرعية هجرة إيطاليا

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