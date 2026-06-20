محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري في مدينة نصر.. الثلاثاء

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الثلاثاء المقبل محاكمة 117 متهما، بخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 18599 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر.

وقال أمر الإحالة إنه في الفترة من مطلع عام 2020 حتى 12 ديسمبر 2022، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليهم مواقع قيادية ضمن هيكل جماعة الإخوان.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الخامس والعشرين حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إلى بعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، وإلى آخرين تهم حيازة أسلحة نارية.

