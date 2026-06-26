قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شجع منتخب مصر.. رابط وخطوات وأسعار حجز تذاكر الفان زون بالعاصمة الجديدة
بسبب نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخفض قواته في لبنان وغزة
ضبط أحد أباطرة الإجرام بعد مطاردة مع الشرطة بالمحلة
بعد قرار الرئيس السيسي.. زيادة المعاشات تصل إلى 2500 جنيه رسميًا أول يوليو
استشاري نفسي: المصريون يرتبطون بجذورهم ويجدون في انتصارات المنتخب مصدرًا للفخر والسعادة
دعاء للميت يوم الجمعة بعد العصر.. ردده الآن في ساعة الاستجابة
تحقيق بريطاني يكشف أكبر كارثة صحية.. وفاة أكثر من 500 أم ورضيع في المستشفيات
حسام حسن: مواجهة إيران حاسمة وتتطلب أعلى درجات التركيز
أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر
العثور على جثة عامل داخل عشة وسط الزراعات بزفتي.. وأمن الغربية يضبط الجناة
تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم
عامر العمايرة: الزمالك مهدد بإيقاف قيد تأديبي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم في دعوى إلزام بعض المصريات بالحصول على تصاريح عمل قبل السفر للسعودية.. السبت

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، السبت المقبل الحكم في الدعوى المقامة طعنًا على قرار إلزام بعض النساء المصريات بالحصول على تصريح سفر مُسبق ومُسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، سواء للزيارة أو العمل.


وتحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها الدكتور محامي ضد وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.

وشهدت الدعوى تدخل عدد من المواطنات انضماميًا إلى جانب مقيمها، دعمًا لطلبات الإلغاء، على سند أن القرار يفرض قيودًا استثنائية على حرية السفر، ويستهدف فئات محددة من النساء بضوابط إدارية ذات طابع تمييزي، لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإلغاء القرار، مؤكدًا أنه يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، فضلًا عن مساسه بحرية التنقل المكفولة دستوريًا، من خلال فرض اشتراطات إضافية على سفر بعض النساء بناءً على الحالة الاجتماعية أو المؤهل أو طبيعة العمل.

وأوضحت أوراق الدعوى أن القرار شمل فئات مهنية واجتماعية متعددة، من بينها ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة، إلى جانب العاملات في المهن الخدمية والحرفية، مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر ومديرات المنازل والعاملات في مجالات التجميل والتطريز والتمريض، وهو ما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير مبرر بين المواطنات في ممارسة حق السفر.

وأكدت الدعوى أن الإشكالية لا تقتصر على اشتراط التصريح فقط، بل تمتد إلى التصنيفات الإدارية المستخدمة، وعلى رأسها توصيف بعض الفئات بـ“الدنيا”، وهو ما اعتبرته ماسًا بالكرامة الإنسانية ومخالفًا للالتزام الدستوري بحماية المواطنين من كافة صور التمييز.

مصريات تصريح سفر محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

الخبز

التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

ترشيحاتنا

حسن مصطفى

في ذكراه.. قصة مرض ووفاة حسن مصطفى

يارا السكري

يارا السكري: اختي تميمة حظي.. وبابا صقر وماما كناريا| خاص

مهرجان أفلام السعودية

تفاصيل الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية قبل انطلاقها غدًا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد