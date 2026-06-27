قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العواصف الرعدية تربك حركة الطيران البريطانية.. تأجيل وإلغاء أكثر من 1000 رحلة
مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟
العلاج بدلًا من الفصل .. تعديلات برلمانية جديدة على قانون تحليل المخدرات للعاملين
موقف رينارد من البقاء مع منتخب تونس بعد وداع كأس العالم
شاركوا الفراعنة فرحتهم.. محلل رياضي: أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر
تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للجان الثانوية العامة للتأكد من توافر سبل الراحة بالشرقية
تسجيل عداد الكهرباء 2026 .. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات
الغندور: إصابة محمد صلاح بسيطة وسيشارك أمام أستراليا
هاني سعيد يكشف سر تبديل محمد صلاح.. ويحسم موقف بيراميدز من بيع نجم المنتخب
تبدأ غدا.. دار الإفتاء تذكر بصيام الأيام البيض لشهر المحرم 1448هـ عبر صفحتها الرسمية
شوقي غريب: حسام حسن منح الفرصة للجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاركوا الفراعنة فرحتهم.. محلل رياضي: أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر

محلل رياضي
محلل رياضي
هاني حسين

وجه إسلام عادل، المحلل الفني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تطوير المنظومة الكروية، معلقًا: محتاجين المعاني الكبيرة اللي شوفناها والناس رافعة علم بلدنا وفرحانة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر ويشاركون الفراعنة فرحتهم.

ولفت إسلام عادل، المحلل الفني، إلى أن مظاهر الاحتفال في الشوارع والأندية تعكس فرحة كبيرة بين المصريين بالمنتخب، موضحا أن منتخب مصر تأهل بدون هزيمة وسط منتخبات كبيرة.

وأردف أن الفراعنة جاهزون لأي مواجهة مقبلة مع أستراليا، لأنه حقق نتائج قوية في الدور الأول، موضحا أن المهمة الوطنية والقومية لازم يعملها راجل وطني اللي حاسس بقيمة الوطن.

وأكد أن حسام حسن عنده أهداف وتحديات واللي بيذاكر دايما لا تقلق منه لأنه بيكون أمين علينا وعلى منتخبنا، ويضع نفسه في موضع مسئولية نظرا لثقته في نفسه ولاعبيه.
 

منتخب مصر الفراعنة اخبار التوك شو على مسئوليتي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وزير النقل يتفقد مونوريل شرق النيل

وزير النقل يتفقد مونوريل شرق النيل بالتزامن مع تشغيله الكامل

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يستعرض مستجدات القطاع السياحي أمام وسائل الإعلام الإيطالية

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المشترك المصري التركي نسر الأناضول 2026 بدولة تركيا

نسر الأناضول 2026| انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصري التركي المشترك

بالصور

لأول مرة.. هيونداي تكشف النترا 2027 بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد