شاركوا الفراعنة فرحتهم.. محلل رياضي: أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر

وجه إسلام عادل، المحلل الفني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تطوير المنظومة الكروية، معلقًا: محتاجين المعاني الكبيرة اللي شوفناها والناس رافعة علم بلدنا وفرحانة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر ويشاركون الفراعنة فرحتهم.

ولفت إسلام عادل، المحلل الفني، إلى أن مظاهر الاحتفال في الشوارع والأندية تعكس فرحة كبيرة بين المصريين بالمنتخب، موضحا أن منتخب مصر تأهل بدون هزيمة وسط منتخبات كبيرة.

وأردف أن الفراعنة جاهزون لأي مواجهة مقبلة مع أستراليا، لأنه حقق نتائج قوية في الدور الأول، موضحا أن المهمة الوطنية والقومية لازم يعملها راجل وطني اللي حاسس بقيمة الوطن.

وأكد أن حسام حسن عنده أهداف وتحديات واللي بيذاكر دايما لا تقلق منه لأنه بيكون أمين علينا وعلى منتخبنا، ويضع نفسه في موضع مسئولية نظرا لثقته في نفسه ولاعبيه.

