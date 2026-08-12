معادلة صفرية.. إلى أين تتجه المواجهة بين أمريكا وإيران؟

قالت الدكتورة سمية عسلة، الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي والعلاقات الدولية، إن فرص التوصل إلى وقف للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران ترتبط بدرجة كبيرة بمدى توافر الإرادة السياسية لدى طرفي الصراع، مشيرة إلى أن المشهد الحالي يعكس حالة من التخبط، في ظل استمرار الضربات العسكرية والردود المتبادلة.

وأضافت الدكتورة سمية عسلة، خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الولايات المتحدة، لا تمتلك في الوقت الحالي الإرادة السياسية الكافية لإنهاء الحرب، وإيران لديها إرادة لإنهائها لكنها لا ترغب في وقفها حاليًا قبل تحقيق مجموعة من الأهداف والمكاسب.

وأوضحت: «الجانب الأمريكي لا يمتلك الإرادة السياسية الكافية لإنهاء هذه الحرب، نظرا لوجود عدة أسباب»، مشيرة إلى وجود جماعات الضغط اليهودية التي كان يمكن أشهرها جماعة «الأيباك» المتحكمة الفعلي في قرارات البيت الأبيض ويمكن لها ضغط بتمارس ضغط اقتصادي قوي على البيت الأبيض.

وتابعت: «أي قرار يصدر من الرئيس ترامب كان بيبقى جزء منه ضغط كبير من جماعات «الأيباك» على ترامب وقرارته في الفترة الأخيرة».

ولفتت إلى أن أمريكا لم تدخل الحرب مع إيران بإرادة منفردة، موضحة: «الجانب الأمريكي لا يمتلك قراره السياسي لأنه جر إلى هذه الحرب».

وعن التطورات داخل إسرائيل، قالت: «نحن أمام حالة من التخبط تعيشها إسرائيل والولايات المتحدة، ولم يحرزوا أي انتصارات في حرب إيران، وهذه الحرب تُعد معادلة صفرية بكل المقاييس».

وأكدت أن إيران تمتلك الإرادة السياسية لإنهاء الحرب، لكن طهران لا ترغب في الوصول إلى نهاية الحرب في الوقت الحالي، موضحة: «إيران ليها بنك أهداف مع انتهاء الحرب، وتريد أن تصبح دلوة نووية، كما تسعى إلى تحقيق مكاسب مرتبطة ببرنامجها العسكري ونفوذها الإقليمي».