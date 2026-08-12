شهادة دولية جديدة.. «بحوث الصحراء» يحافظ على اعتماد ISO 9001 للعام السابع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001 لمركز بحوث الصحراء للسنة السابعة على التوالي، والتسجيل بهيئة الاعتماد الأسترالية JASANZ حتى عام 2029.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، حيث يعكس هذا الانجاز التزام المركز بتطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والبحثي.

وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تجديد الاعتماد الدولي يأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير منظومة الجودة وتحسين الأداء، بما يدعم قدرته على القيام بدوره البحثي والخدمي في مجالات تنمية واستصلاح الأراضي والموارد الطبيعية.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذا الإنجاز يتزامن مع تسجيل 17 اختبارًا معمليًا معتمدًا بوحدة التحليلات الدقيقة للمياه والتربة، ومركز التميز المصري لتحلية المياه، ومعمل صيانة الأراضي، على موقع المجلس الوطني للاعتماد EGAC، وفقًا لمواصفة جودة المختبرات ISO/IEC 17025، بما يعزز من جودة ودقة الخدمات والتحاليل المعملية التي يقدمها المركز.

وأشاد شوقي بالجهود المتميزة التي بذلها فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد، موجهًا لهما ولجميع العاملين بالمركز خالص التهنئة على هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ومواصلة مسيرة التميز والجودة.

جاء ذلك عقب أعمال لجنة المراجعة الخارجية السنوية، التي أشادت بالجهود المبذولة من جانب المركز لتحقيق معايير الجودة، وما انعكس عنها من آثار إيجابية على تطوير منظومة العمل الإداري والبحثي، حيث ناقشت اللجنة خلال أعمال المراجعة رؤية وأهداف الإدارة العليا في ظل التحديات المختلفة، وآليات التعامل مع المخاطر، كما تفقدت الخطط التنفيذية لمختلف الشعب البحثية والإدارات بالمركز، إلى جانب متابعة المستجدات الخاصة بتطوير نظم الحماية المدنية وتأمين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المباني والمنشآت.