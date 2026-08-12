التونسية زينب المالكي تتوج بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

قالت الممثلة التونسية زينب المالكي إن تتويجها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي كان مفاجئًا بالنسبة إليّها، فلم تكن تنوي الذهاب إلى الدار البيضاء لظروف خاصة، لكن في اللحظة الأخيرة كانت مع فريق العمل، وكانوا موجودين في المهرجان في دورته السابعة، وكان يحمل برنامجًا سينمائيًا دسمًا جدًا، وكانت هناك أفلام جيدة جدًا مشاركة في المسابقة.

وأضافت “المالكي”، خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، وتقدمه الإعلاميتان شيرين غسان وعهد العباسي، أن الجائزة كان لها معنى كبير جدًا بالنسبة إليّها، خصوصًا أن هناك ممثلات رائعات كانت لديّها الفرصة لمشاهدة أفلامهن، وكانت لجنة التحكيم محترمة جدًا، وعلى سبيل المثال، من مصر كان محمد فراج.

وتابعت: "أن تأتي الجائزة من هذا المهرجان، ومن لجنة التحكيم هذه تحديدًا، كان وقعها جميلًا جدًا عليّ، خصوصًا أن هذا هو أول دور لي في السينما، وأول بطولة لي فيها، فكانت الجائزة وكأنها تقول لي: يا زينب، أنتِ على الطريق الصحيح".

وواصلت: "كنت سعيدة جدًا، وكانت بالنسبة إليّ تتويجًا مهمًا بالطبع، لكن في الوقت نفسه، فريق العمل كله اجتهد من أجل فيلم (كأن لم تكن)، وكنا جميعًا سعداء جدًا به، والحقيقة أن الجائزة كانت فرحة كبيرة لنا جميعًا".