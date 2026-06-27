ولي العهد الأردني يهنئ منتخبي مصر والمغرب بالتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم

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هنأ ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المنتخبين المصري والمغربي بمناسبة تأهلهما إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم.

وقال ولي العهد، في منشور عبر حسابه على "إنستجرام" اليوم السبت، " تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية".

ويدخل المنتخب الأردني مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، فجر غدا الأحد، في ختام منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026، في مباراة تُقام على ملعب دالاس بالولايات المتحدة.

ويخوض "النشامي"، اللقاء، بحثاً عن إنهاء مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم بصورة مشرفة<؛ بعدما فقد فرصة التأهل عقب خسارتيه أمام النمسا والجزائر.