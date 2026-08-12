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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مركز تغير المناخ يحذر من ارتفاع الحرارة.. ويوجه نصائح للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تستمر عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بالحرارة ويضاعف مخاطر الإجهاد الحراري على الإنسان والمحاصيل الزراعية.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"،  أن درجات الحرارة قد تتجاوز 44 درجة مئوية في جنوب البلاد، بينما تتراوح في القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة، موضحاً أن هذه الأجواء تمثل ضغطاً كبيراً على المحاصيل، خاصة الأرز والقطن وفول الصويا والخضروات والفاكهة.

وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب رفع درجات الاستعداد، وتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحاً والرابعة عصراً، مع استخدام أغطية الرأس وارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون، مؤكداً أهمية اتباع التوصيات اليومية لحماية المحاصيل من آثار الحرارة.

تغير المناخ المناخ المزارعين وزارة الزراعة

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