نشأت الديهي: منتخب مصر أسعد الجماهير في مونديال 2026 وحسام حسن سر الروح القتالية

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، موجهًا التهنئة إلى الشعب المصري عقب تعادل الفراعنة مع منتخب إيران في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، مؤكدًا أن المنتخب نجح في إسعاد الجماهير وقدم صورة مختلفة تمامًا عن المشاركة السابقة في مونديال روسيا 2018.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن مشاركة المنتخب في كأس العالم بروسيا كانت مخيبة للآمال، بينما ظهر المنتخب في النسخة الحالية بصورة مغايرة، مشيرًا إلى أن الفريق تمكن من تسجيل خمسة أهداف خلال ثلاث مباريات، وهو ما يعكس تطورًا واضحًا في الأداء والنتائج.

وأضاف أن الجماهير المصرية عاشت لحظات من السعادة مع كل هدف سجله المنتخب، لافتًا إلى أن الفوز كان قريبًا في مواجهة بلجيكا، وأن تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة أمام أستراليا سيمنح المنتخب مكاسب كبيرة، من بينها عائد مالي يصل إلى 16 مليون دولار.

وأثنى الديهي على المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، مؤكدًا أن أبرز أسلحته تتمثل في الروح القتالية التي ينقلها إلى اللاعبين، متابعًا "مبروك لمصر ومن حقنا نسعد ونفخر أننا صعدنا إلى الدور الثاني والمنتخب يديره مدرب وطني".

وأوضح أن الجميع قد يختلف حول الاختيارات الفنية أو الخطط، إلا أن الجميع يتفق على إخلاص حسام حسن وحماسه الشديد، قائلًا إن المدرب يتميز بروح استثنائية عرفها عنه الجميع طوال مسيرته كلاعب ومدرب، وهو ما انعكس بوضوح على أداء المنتخب داخل الملعب.

كما أشاد الديهي بقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنه أفضل لاعب أنجبته الملاعب المصرية، وأنه يمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية بفضل مكانته العالمية وإنجازاته الكروية، مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب قيمة فنية ومعنوية كبيرة على الساحة الدولية.