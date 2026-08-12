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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ظاهرة كونية نادرة.. ماذا يحدث للشمس أثناء الكسوف؟

الكسوف
الكسوف
البهى عمرو

حذر الدكتور محمد غريب، أستاذ الفيزياء الشمسية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من النظر المباشر إلى الشمس أثناء كسوفها.

وقال غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اختفاء قرص الشمس خلف القمر خلال الكسوف الكلي قد يدفع البعض إلى النظر لفترة أطول، قبل أن يبتعد القمر تدريجيًا ويعود جزء من أشعة الشمس للظهور.

وأضاف: «الإنسان ممكن يغره اختفاء قرص الشمس خلف القمر ودي بتاخد دقيقتين بالنسبة للكسوف اللي هيحدث، فممكن يبص ويطول النظر ومياخدش باله والقمر يبعد عن الشمس، فعينه تتأذى بأشعة الشمس».

وأوضح أن فترة الكسوف الكلي التي يمكن خلالها مشاهدة الهالة المحيطة بالشمس لا تعني أن النظر المباشر إليها آمن طوال الوقت، مضيفا: «في الدقيقتين بس، في الدقيقتين بس، بس برضه بيبقى فيها أضواء الشمس».

وأكد أن هناك أدوات مخصصة لرؤية الكسوف، موضحا: «فيه نظارات بتباع بتبقى معمولة خصيصا للكسوف»، مشيرًا إلى أن  أحد أبرز الألغاز التي يحاول العلماء فهمها من خلال دراسة الكسوف، هو المتعلق بالارتفاع الكبير في درجات حرارة الطبقات الخارجية للشمس.

وتابع: «سطح الشمس درجة حرارته حوالي 6 آلاف درجة مئوية، المتوقع إن كل ما بطلع لبره هذه المنطقة درجة الحرارة تقل، الملاحظ إنه العكس»، موضحًا أن الحرارة ترتفع بصورة كبيرة كلما اتجه العلماء بعيدًا عن سطح الشمس.

المعهد القومي للبحوث الفلكية الشمس الكسوف صدى البلد أستاذ الفيزياء الشمسية

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