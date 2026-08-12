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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا.. استجابات ميدانية عاجلة لشكاوى المواطنين

محافظ المنيا يستجيب لمطالب الأهالي
محافظ المنيا يستجيب لمطالب الأهالي
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم، والتعامل الفوري مع الحالات الإنسانية والمشكلات الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن الاستجابة لمطالب الأهالي تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لشكاوى المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات أو أوضاع قد تهدد سلامة المواطنين أو تؤثر على كفاءة الخدمات والمرافق.

وفي مركز ديرمواس، وجّه محافظ المنيا بسرعة الاستجابة لاستغاثة الطالبة «جنى»، من ذوي الهمم، وتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسرتها، والعمل على توفير مصدر دخل كريم يساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية.

وبناءً على توجيهات المحافظ، أشرف محمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، ميدانيًا على تجهيز وتعبئة المستلزمات والسلع الغذائية داخل كشك البقالة الخاص بوالدة الطالبة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير مشروع صغير ومصدر دخل للأسرة، ودعمها في مواجهة أعباء الحياة.

وفي مركز بني مزار، وجّه محافظ المنيا بتكثيف أعمال تطهير المجاري المائية ورفع المخلفات والحشائش، حفاظًا على كفاءة شبكة الري وحماية البيئة والصحة العامة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابعت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، تنفيذ حملة مكبرة لتطهير ترعة «أبو جرج» من المخلفات والحشائش، مع رفع ونقل نواتج التطهير أولًا بأول، بالتنسيق مع هندسة الري، لضمان انسيابية حركة المياه وعدم تراكم المخلفات داخل المجرى المائي.

وفي مركز سمالوط، وجّه محافظ المنيا باتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المواطنين ومنع استخدام المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد، حفاظًا على الأرواح وضمان انتظام حركة القطارات.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أعمال رفع الإشغالات الموجودة على كوبري سمالوط القديم، والصادر له قرار إزالة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب الغلق التام والفوري لمدخل الكوبري الملغى المؤدي إلى شريط السكة الحديد، لمنع استخدامه كمعبر عشوائي وغير قانوني.

كما تم توجيه المواطنين إلى استخدام الكوبريين الحديثين المخصصين للعبور كبدائل آمنة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتأمين حرم السكك الحديدية وإغلاق المعابر غير الشرعية، حمايةً لأرواح المواطنين والحد من مخاطر العبور العشوائي.

المنيا محافظ المنيا يستجيب للأهالي

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