جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

زعمت جروبات الغش على تليجرام ، أن مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أعلن رسميا أن امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غدا سيكون صعب جداً

ونشرت جروبات الغش صورة لمحادثة منسوبة لمستشار اللغة العربية ، مكتوب فيها ان امتحان العربي ثانوية عامة 2026 “هيكون اصعب امتحان اتعمل من 20 سنة”

وحاولت جروبات الغش من خلال هذه الصورة المزعومة ، اقناع الطلاب بسرعة حجز امتحان العربي ثانوية عامة 2026 من خلالها الآن ، محاولةً ايهام الطلاب بقدرها على منحهم امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل اللجنة لتقفيله ، وقالت الجروبات “مفيش وقت اخر الحجز النهاردة”

من جانبه حذر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء مثل هذه الرسائل التي يتم تداولها على جروبات الغش على تليجرام قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال المصدر : ان مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم لم يدلي بأي تصريحات تخص امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر ىداؤه غدا

وأضاف المصدر : أن جروبات الغش تحاول اثارة حالة من التوتر بين طلاب الثانوية العامة لإقناعهم بدفع الأموال المطلوبة للنصب عليهم بأكذوبة “تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل اللجنة” ، ونفى المصدر قدرة أي شخص على الحصول على امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل اللجنة ، قائلا: تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2026 أمر مستحيل حدوثه بسبب إحكام اجراءات التأمين على أوراق الأسئلة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي غداً الأحد 28 يونيو 2026 ، طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين غدا الاحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحان اللغة العربية 2026 سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة



وتعتمد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، و تبتعد عن قياس الحفظ.