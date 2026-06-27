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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ذهبت للفحوصات فقط».. محمد صبحي يرد على شائعة دخوله العناية المركزة

محمد صبحي
محمد صبحي
تقى الجيزاوي

نفى الفنان الكبير محمد صبحي ما تم تداوله خلال الايام الماضية بشأن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، مؤكدًا أن ما نشر غير صحيح تمامًا.

وظهر محمد  صبحي في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضح خلاله أن زيارته الأخيرة للمستشفى كانت لإجراء فحوصات طبية روتينية لدى طبيبه الخاص، ولم يكن هناك أي إقامة داخل المستشفى كما أشيع.

وأضاف محمد صبحي ، قائلا: أن انتشار هذه الأخبار تسبب في حالة من القلق لدى عدد من المقربين منه، الذين ظنوا أن حالته الصحية تدهورت بالفعل.

وانتقد محمد صبحي كل من يسعى وراء التريند من خلال تداول أخبار غير دقيقة، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بحياة الفنانين أو صحتهم.

واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، مطالبًا بعدم الإلتفات إلى الشائعات.

وزارة الثقافة تعلن منح الفنان محمد صبحي جائزة الدولة التقديرية لعام 2026

وكانت أعلنت وزارة الثقافة وصول الفنان محمد صبحي إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2026، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في إثراء الحركة المسرحية والثقافية المصرية على مدار عقود.

ويأتي ترشيح محمد صبحي تتويجًا لمشوار إبداعي طويل، قدم خلاله العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور، وأسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز رموز الفن المصري المعاصر. كما عُرف بتقديم أعمال تجمع بين القيمة الفنية والرسالة التنويرية، إلى جانب اهتمامه بقضايا المجتمع والهوية الثقافية.

محمد صبحي 
ويعد محمد صبحي من أبرز المبدعين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمال شكلت علامات بارزة في تاريخ المسرح المصري، حيث نجح في تقديم تجارب فنية متميزة جمعت بين الإبداع والوعي، وأسهمت في اكتشاف ودعم أجيال جديدة من الفنانين.

وتُمنح جائزة الدولة التقديرية للمبدعين الذين قدموا إسهامات مؤثرة وممتدة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، باعتبارها واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية تكريمًا لأصحاب العطاء الاستثنائي.

ويحظى ترشيح الفنان محمد صبحي باهتمام واسع في الأوساط الثقافية والفنية، نظرًا لما يمثله من قيمة فنية كبيرة وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء المشهد الثقافي المصري وتعزيز دور الفن في نشر الوعي والتنوير.

محمد صبحي وزارة الثقافة جائزة الدولة التقديرية لعام 2026

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