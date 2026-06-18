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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي ينعى محمد مرزبان: فقدنا فنانًا خلوقًا وصديقًا عزيزًا

محمد صبحي
محمد صبحي
باسنتي ناجي

نعى الفنان محمد صبحي الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي توفي صباح الأربعاء عن عمر 67 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير أليم وقع على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي.

وفاة محمد مرزبان

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا الفنان الخلوق وصديقي العزيز محمد مرزبان، الذي شاركني العديد من أعمالي الفنية، وكان مثالًا للأخلاق الرفيعة والاحترام والرقي. أشعر بحزن كبير لفراقك يا صديقي، وستبقى حاضرًا في قلوب محبيك وذاكرتهم».

وأضاف: «أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أسرته وأحباءه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم».

أعلنت أسرة الفنان محمد مرزبان عن اقامة عزاءه يوم الجمعة 19 يونيو بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع، ودعت الأسرة السيدات لارتداء الملابس البيضاء بدلا من الملابس السوداء.

وشيع جثمان الفنان الراحل محمد مرزبان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، اليوم بحضور أسرته وعدد من نجوم الفن وأصدقائه ومحبيه.

شيع عدد من زملاء الفنان الراحل محمد مرزبان جثمانه بحضور عائلته التي حرصت على ارتداء ملابس بيضاء وذلك بناء على وصيته.

محمد صبحي محمد مرزيان نجوم الفن

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