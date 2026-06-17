موعد عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان

أعلنت أسرة الفنان محمد مرزبان عن اقامة عزاءه يوم الجمعة 19 يونيو بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع، ودعت الأسرة السيدات لارتداء الملابس البيضاء بدلا من الملابس السوداء.



وشيع جثمان الفنان الراحل محمد مرزبان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، اليوم بحضور أسرته وعدد من نجوم الفن وأصدقائه ومحبيه.



شيع عدد من زملاء الفنان الراحل محمد مرزبان جثمانه بحضور عائلته التي حرصت على ارتداء ملابس بيضاء وذلك بناء على وصيته.



حادث محمد مرزبان

وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.



وتم نقل الفنان محمد مرزبان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.