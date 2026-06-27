وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

قدمت مذيعه صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل الحوار مابين حسام حسن وزوجتة حيث احتفلت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بالصعود لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشاركت دان مكالمة فيديو مع حسام حسن حرصت خلاله على تهنئته بالصعود والتأهل، ليوجه لها العميد رسالة شكر على دعمها، قائلا: “شكرا يا حبيبتي يا وش السعد ودايما ربنا يقدرني وافرح المصريين”.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.