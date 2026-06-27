مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟

مفاجأة تتعلق بمستقبل اثنين من أبرز نجوم النادي الأهلي، وهما أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في ظل تزايد التكهنات بشأن إمكانية احترافهما خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

ويعيش إمام عاشور وزيزو حالة من التألق الفني في المونديال الحالي؛ إذ ترك الأول بصمته منذ ضربة البداية في دور المجموعات، وأحرز هدفا في شباك المنتخب البلجيكي، خلال مواجهة الجولة الأولى التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما شارك زيزو في فوز الفراعنة على نيوزيلاند.

كما شارك الثنائي في تعادل مع منتخب مصر مع نظيره الإيراني بهدف لمثله في ختام مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، حيث تأهل الفراعنة بدون هزيمة إلى الدور 32 بالبطولة.

هل يرحل إمام وزيزو عن الأهلي؟

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، سياسة الأهلي تجاه عروض الاحتراف المحتملة، مؤكدًا أن إدارة النادي لا تنوي الوقوف حجر عثرة أمام أي لاعب يحصل على عرض مناسب يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع ملف الاحتراف بمنطق احترافي يراعي طموحات اللاعبين إلى جانب الحفاظ على حقوق النادي المالية والفنية.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي لن يمانع رحيل أي من اللاعبين إذا تلقى عرضًا يتناسب مع قيمته الفنية والسوقية، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل قرارًا واضحًا داخل النادي وليس مجرد توقعات أو اجتهادات شخصية.

وأضاف أن الإدارة تدرك جيدًا أن اللاعب الذي تصله عروض احترافية كبيرة قد ينشغل بالتفكير في مستقبله، وهو ما قد يؤثر على تركيزه داخل الملعب، لذلك تفضل التعامل بمرونة مع مثل هذه الملفات.

عروض احتراف إمام عاشور

يعيش الثنائي زيزو وإمام عاشور فترة مميزة على الصعيد الفني، بعدما أصبحا من الركائز الأساسية في تشكيلة الأهلي ومن العناصر المؤثرة مع منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، الأمر الذي جعلهما محط أنظار العديد من الأندية الباحثة عن تدعيم صفوفها بلاعبين أصحاب خبرات وقدرات هجومية مميزة.

ورغم الجدل المثار حول مستقبل النجمين، أكد شوبير أن الواقع الحالي مختلف تمامًا عما يتم تداوله، إذ لم تصل حتى الآن أي عروض رسمية إلى الأهلي تخص زيزو أو إمام عاشور.

وأوضح أن الحديث الدائر يقتصر على توقعات وتكهنات مرتبطة بالمستوى المميز الذي يقدمه اللاعبان، وليس على مفاوضات فعلية أو عروض موثقة على طاولة النادي.

جدير بالذكر أن صحيفة «الوئام» السعودية، قد كشفت عن تلقي إمام عاشور 3 عروض جادة من أندية تنشط في دوري روشن السعودي، والتي أبقت أعينها على اللاعب لتدعيم خطوط وسطها في الموسم الجديد.