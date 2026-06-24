الأهلي يفتح الباب لرحيل إمام عاشور.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن أن النادي الأهلي لا يمانع رحيل لاعب الوسط إمام عاشور في حال تلقيه عرضاً مالياً ضخماً يتماشى مع قيمته الفنية الكبيرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: لا نمانع رحيل إمام عاشور ولكن بمقابل مادي يتناسب مع حجم اللاعب".

وقد أكد شوبير، في تصريحاته، أن إدارة الأهلي تتعامل بمرونة مع ملف الاحتراف والعروض الخارجية، مشيرا إلى أن النادي لا يمانع مناقشة أي عرض رسمي وجاد يصل إلى اللاعبين، طالما يحقق المقابل الفني والمالي المناسب.

وأضاف أن الأهلي، حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي عروض رسمية لضم إمام عاشور أو زيزو، رغم ما يتردد في الفترة الأخيرة حول اهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع الثنائي.