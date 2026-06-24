إسبانيا تقترب من استضافة معسكر الأهلي الصيفي استعدادًا للموسم الجديد

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم وجهة معسكر الفريق الخارجي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما برزت إسبانيا كأقرب الخيارات لاستضافة المعسكر الصيفي المرتقب، في ظل المفاضلة بين عدة عروض تلقاها النادي خلال الأيام الماضية.

وشهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة من جانب إدارة الأهلي مع عدد من الشركات المتخصصة في تنظيم المعسكرات، من أجل الاستقرار على أفضل عرض يضمن توفير إعداد قوي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي فترة الإعداد في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، بعدما تم تأجيل الموعد المبدئي لانطلاق التحضيرات، والذي كان مطروحًا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بالبرنامج الفني والاستعدادات للموسم المقبل.