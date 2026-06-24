شوبير: الأهلي لا يمانع رحيل تريزيجيه.. والرياض السعودي يقترب من حسم الصفقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لا تمانع في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح شوبير أن موقف الأهلي يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تستهدف إعادة هيكلة الرواتب والعقود داخل الفريق، بما يتماشى مع رؤية الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن نادي الرياض السعودي تقدم بعرض تبلغ قيمته مليون دولار لضم تريزيجيه، في حين طلب الأهلي الحصول على مليون ونصف المليون دولار للموافقة على إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، خاصة في ظل موافقة تريزيجيه على الانتقال إلى النادي السعودي، وهو ما يقرب الصفقة من الحسم خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير أن اللاعب سيحصل مع نادي الرياض على راتب سنوي يقترب من ضعف ما يتقاضاه حاليًا داخل الأهلي، وهو ما يعد أحد أبرز العوامل التي دفعت اللاعب للموافقة على العرض