رسالة نارية من زوجة زيزو إلى منتقديه: عالم مريضة والله

وجهت زوجة لاعب منتخب مصر أحمد سيد زيزو رسالة حادة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ردت خلالها على الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت زوجة زيزو عبر حسابها: “أي حد دلوقتي ملوش تلاتة لازمة ونكرة محدش يعرفه غير مامته يطلع يجيب سيرة زيزو في أي جملة عشان بس يتشاف”.

وأضافت أن بعض الأشخاص يستغلون الحديث عن اللاعب من أجل لفت الأنظار وتحقيق انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن استيائها من الهجوم المتكرر عليه.

وتابعت: “وده اللي بناخده من حرية الرأي.. ابقوا سمعونا صوتكم بس الأيام الجاية”.

واختتمت رسالتها بانتقاد حاد للمهاجمين، قائلة: “عالم مريضة والله”.

ويأتي تعليق زوجة زيزو بعد موجة من الانتقادات التي طالت اللاعب عقب مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر، وسط حالة من الجدل بين الجماهير حول مستواه وأدائه في المباريات الأخيرة.