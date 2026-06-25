أحمد جلال مدافعا عن زيزو وحمزة عبدالكريم: لماذا نكره أبناءنا؟

دافع الناقد الرياضي أحمد جلال عن ثنائي منتخب مصر أحمد سيد “زيزو” وحمزة عبدالكريم، بعد الانتقادات التي تعرضا لها مؤخرًا، مؤكدًا أن بعض الهجوم عليهما تجاوز حدود النقد الفني إلى السخرية والتنمر.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على منصة “إكس” أن جزءًا من غضب الجماهير قد يكون مفهومًا في ظل العاطفة والانقسامات الكروية بين جماهير الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى الجدل الذي صاحب انتقال زيزو، مشيرًا إلى أن البعض يربط مشاركة حمزة عبدالكريم بغياب مصطفى محمد، رغم وجود لاعبين آخرين يشغلون المركز نفسه.

وأكد أن النقد الحقيقي يجب أن يكون فنيًا ويهدف إلى تطوير أداء اللاعبين، مستشهدًا بالفرصة التي أهدرها زيزو أمام نيوزيلندا، موضحًا أن اللاعب أخطأ في التعامل معها وكان بإمكانه تسجيلها بطريقة أفضل، لكنه اعتبر ذلك نموذجًا للنقد البناء بعيدًا عن الهجوم الشخصي.

وتساءل أحمد جلال عن أسباب تعرض حمزة عبدالكريم للسخرية، مؤكدًا أن اللاعب لم يقدم ما يستدعي هذا الكم من الانتقادات خلال مشاركته مع المنتخب أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

كما أشار إلى أن ما يتعرض له حمزة عبدالكريم يذكره بما حدث سابقًا مع عمر مرموش، مؤكدًا أن اللاعبين الشباب يحتاجون إلى الدعم والثقة بدلًا من الهجوم المستمر.

واختتم جلال رسالته بتساؤل أثار تفاعل متابعيه، في إشارة إلى ما وصفه بالمبالغة في انتقاد المواهب المصرية الصاعدة قائلًا: “لماذا نكره أبناءنا؟.. أو لماذا نكره أنفسنا؟”