بعد موجة الغضب.. مهيب عبد الهادي يعتذر لـ حمزة عبد الكريم وأسرته

قدم الإعلامي مهيب عبد الهادي اعتذارًا للاعب الشاب حمزة عبد الكريم، بعد حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليقاته السابقة، مؤكدًا أن الإساءة أو التقليل من موهبة اللاعب لم تكن مقصودة.

وقال مهيب عبد الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه يعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان أي تعليق أو لفظ أو طريقة حديثه قد فُهمت على أنها سخرية أو انتقاص من اللاعب، مؤكدًا أن الاعتذار واجب عندما يشعر البعض بالضيق أو يفسر الرسالة بشكل مختلف عن المقصود.

ووجه عبد الهادي رسالة مباشرة إلى حمزة عبد الكريم، قال فيها: "إذا كنت شعرت بالضيق أو الانزعاج بسبب كلامي أو طريقتي، فأنا أعتذر لك، وأتمنى لك مسيرة ناجحة، فأنت في عمر ابني، ومستحيل أن أقصد إيذاءك".

كما قدم اعتذاره إلى أسرة اللاعب وجميع محبيه، متمنيًا له التوفيق مع ناديه ومنتخب مصر، مؤكدًا أن حمزة يمثل جيلًا جديدًا من المواهب الواعدة التي تستحق الدعم والمساندة بعيدًا عن أي ضغوط.

وأشار الإعلامي إلى أن مسيرته الطويلة في الإعلام الرياضي كانت دائمًا تهدف إلى مناقشة الجوانب الفنية والتحليلية، وليس التقليل من أي لاعب أو الإساءة إليه، مضيفًا أنه إذا خانه التعبير أو خرجت رسالته بصورة غير مناسبة، فإنه يجدد اعتذاره.

واختتم عبد الهادي حديثه بالتأكيد على احترامه لمشاعر جماهير الكرة، وتقديره لحرصهم على الدفاع عن المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية، معتبرًا أن هذا الحرص محل احترام وتقدير.