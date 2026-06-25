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أحمد جلال : لا أنشطة منافية لتعاليم الإسلام داخل ملعب مباراة مصر وإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال : لا أنشطة منافية لتعاليم الإسلام داخل ملعب مباراة مصر وإيران

الجماهير
الجماهير
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، تفاصيل ما وصفه بـ"القول الفصل" بشأن ما أثير خلال الساعات الماضية حول الترويج لأنشطة حركة (الميم) بالتزامن مع مباراة منتخب مصر أمام إيران في بطولة كأس العالم 2026.

وأكد أحمد جلال عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن جميع الفعاليات الخاصة بهذه الحركة، والمنافية لتعاليم الإسلام، ستكون خارج محيط الملعب، مشددًا على أن المباراة نفسها لن تشهد أي أنشطة من هذا النوع.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليس طرفًا في هذه الفعاليات، ولن يُسمح لأي جهة بالترويج لها داخل ملعب المباراة، مؤكدًا أن الأمر محسوم تمامًا، سواء قبل انطلاق اللقاء أو أثناء إقامته.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تداول أنباء وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فعاليات مرتبطة بالمباراة، وهو ما نفاه أحمد جلال، مؤكدًا أن المباراة ستقام بصورة طبيعية دون أي أنشطة من هذا النوع داخل الملعب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإيراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، الموافق السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحمد جلال حركة الميم منتخب مصر أمام إيران منتخب مصر فيسبوك فيفا

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