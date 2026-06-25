الكرات علي الطاير.. لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة إيران في المونديال

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته في الثامنة مساء اليوم بتوقيت سياتل الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

شارك في المران ٢٤ لاعباً بينما أدي حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد إصابته بالام في الخلفية، ويستمر حسام عبد المجيد في أداء برنامج علاجي و فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب .

حضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و مصطفي ابو زهرة و محمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس .

تقام مباراة منتخب مصر و إيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل ، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة ، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم ايران و بلجيكا في المركز الثاني و الثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة.