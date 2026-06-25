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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام إيران في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن استعداداته بمدينة سياتل الأمريكية لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

وحقق منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إنجازًا تاريخيًا، بعدما سجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة السابعة في مونديال 2026، على ملعب «بي سي بليس» بمدينة فانكوفر الكندية.

وشهدت المباراة عودة منتخب مصر من التأخر بهدف إلى تحقيق فوز ثمين، بعدما تقدم منتخب نيوزيلندا عن طريق فين سورمان في الدقيقة 15، قبل أن ينجح الفراعنة في قلب النتيجة بثلاثية سجلها مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» في الدقيقة 58، ثم محمد صلاح في الدقيقة 67، واختتم محمود حسن «تريزيجيه» الأهداف في الدقيقة 82.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 27 يونيو الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، وتذاع عبر شبكة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في المنطقة.

ترتيب مجموعة مصر وفرص التأهل

رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والفوز على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم التأهل رسميًا حتى الآن.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج باقي المنافسين.

وفي حال خسارة مصر أمام إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع المنتخب الوطني إلى المركز الثالث، إلا أن فرص التأهل ستظل قائمة من خلال نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في النسخة الجديدة من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة مشواره القوي خلال البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران من أجل تأكيد التأهل ومواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم.

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