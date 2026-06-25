11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني يوم السبت القادم في السادسة صباحا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

يقترب منتخب مصر من حسم الصعود لدور الـ 32 حتى قبل خوض المباراة الختامية في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 بعد النتائج السلبية التي لاحقت المنتخبات في باقي المجموعات مما أبعدهم عن تحقيق نفس عدد نقاط الفراعنة في البطولة

وحصد منتخب مصر حتى الآن 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة التي من المفترض أن يحسم فيها الترتيب النهائي.

وفي حال خسارة مصر أمام إيران وهو السيناريو الأسوأ مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا يسقط الفراعنة للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ووفق لإعلان الفيفا الرسمي عن جوائز بطولة كأس العالم فإن منتخب مصر حال تأهله لدور الـ 32 من المونديال يحصل على 11 مليون دولار بجانب 9 حصل عليها بالفعل من تواجده في دور المجموعات من البطولة.



موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعه السادسه صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس

وحقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك عقب الفوز امام نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية