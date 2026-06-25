خالد طلعت: منتخب مصر قد يتأهل رسميًا إلى دور الـ32 قبل مواجهة إيران

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن سيناريو قد يمنح منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام إيران.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «في حال عدم فوز الإكوادور على ألمانيا في مباراة اليوم، وده وارد طبعًا بنسبة 90%، ستضمن مصر رسميًا الصعود لدور الـ32 في كأس العالم دون انتظار نتيجة مباراة مصر مع إيران غدًا، حتى لو خسرنا بأي نتيجة».

وأضاف أن نتيجة مواجهة ألمانيا والإكوادور قد تكون حاسمة في تحديد موقف عدد من المنتخبات الساعية للتأهل، مشيرًا إلى أن تعثر المنتخب الإكوادوري سيمنح الفراعنة دفعة كبيرة قبل لقاء إيران المرتقب في ختام دور المجموعات.

ويترقب جمهور الكرة المصرية نتائج مباريات الجولة الحالية، وسط آمال بمواصلة منتخب مصر مشواره الناجح في البطولة وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



