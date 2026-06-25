سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال



أكد سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، أن منتخب مصر يقدم مستويات مميزة في بطولة كأس العالم، مشيدًا بالعمل الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومؤكدًا أن الفراعنة باتوا يمتلكون شخصية قوية وروحًا قتالية واضحة داخل الملعب.

وقال العويران، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «تفاجأنا بمستوى المنتخب السعودي في كأس العالم، ونتمنى تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، كما أن مستوى معظم المنتخبات العربية فى البطولة كان متراجعًا، باستثناء مصر والمغرب اللذين رفعا رؤوسنا».

وأضاف: «كنا جميعًا فى السعودية سعداء بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا فى كأس العالم، ونتمنى استمرار النتائج الإيجابية للفراعنة خلال البطولة».

وتابع: «أتمنى التوفيق لـ حسام وإبراهيم حسن، وأطالبهما بعدم الالتفات إلى الانتقادات والتركيز فقط على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر».

وأشاد العويران بمحمد صلاح، قائلًا: «روح محمد صلاح عادت مجددًا مع المنتخب، وظهر ذلك بوضوح خلال مباراة نيوزيلندا، حيث قدم أداءً مميزًا».

كما أثنى على مدافع المنتخب المصري حسام عبدالمجيد، مضيفًا: «أعجبني كثيرًا أداء حسام عبدالمجيد، فهو يمتلك روحًا قتالية وقدم مستوى متميزًا خلال المباراة».

وأكد أن أهداف منتخب مصر أمام نيوزيلندا جاءت نتيجة عمل فني مميز، قائلًا: «أهداف المنتخب كانت منظمة ومدروسة، والتوأم حسام وإبراهيم حسن يقدمان عملًا رائعًا مع الفراعنة».

وانتقد أوضاع المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة، موضحًا: «المنتخب السعودي يعاني من بعض التخبط، وأرى أن المدرب الحالي لم يوفق في العديد من اختياراته الفنية».

وأضاف: «كنت أتوقع نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، والآن أصبح لدى المنتخب شخصية واضحة وروح قتالية، وأراه قادرًا على الوصول إلى دور الـ16 في البطولة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على الأداء الذي يقدمه منتخب مصر في كأس العالم، كما أنني زملكاوي وأعتز بذلك، لكنني أحترم النادي الأهلي، وسبق أن شاركت في احتفالية اعتزال وليد صلاح الدين».



