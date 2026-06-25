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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان السيد: حسام حسن كسب الرهان على زيكو.. والفوز على إيران قد يقود مصر إلى دور الـ16

رمضان السيد
رمضان السيد
عبدالله هشام

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أهمية مباراة منتخب مصر أمام إيران في مشوار كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفوز سيمنح الفراعنة دفعة قوية نحو التأهل واستكمال المشوار في البطولة.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مباراة إيران قوية للغاية، وإن شاء الله نحقق الفوز ونتأهل على رأس المجموعة، لأن ذلك سيصنع فارقًا كبيرًا في مشوار المنتخب".

وأضاف: "الفوز على إيران سيمنح منتخب مصر فرصة كبيرة للاستمرار في البطولة، وقد يقودنا إلى الوصول لدور الـ16 من كأس العالم".

وشدد على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس، قائلًا: "يجب ألا يكون هناك أي استهتار أمام منتخب إيران، لأنه يمتلك عناصر قوية، خاصة في الخط الأمامي، ولديه مهاجم مميز جدًا يحتاج إلى رقابة لصيقة".

وتابع: "أرى أن ياسر إبراهيم هو الأنسب للتعامل مع مهاجم إيران لما يمتلكه من خبرات وقدرات دفاعية كبيرة".

وعن أداء زيكو أمام نيوزيلندا، قال: "أي مدرب كان من الممكن أن يستبدل زيكو بعد الشوط الأول بسبب تراجع مستواه، لكن حسام حسن منحه الثقة، ونجح اللاعب في الرد خلال الشوط الثاني بعدما سجل هدفًا وصنع آخر".

وأشاد رمضان السيد بقدرات رامي ربيعة، قائلًا: "رغم عدم مشاركته بشكل أساسي في بعض الفترات، إلا أنه عندما يشارك يكون مؤثرًا للغاية، وهذه ميزة لا يمتلكها كثير من اللاعبين".

وأضاف: "رحيل رامي ربيعة عن الأهلي ترك تأثيرًا واضحًا على خط دفاع الفريق، نظرًا لما كان يقدمه من خبرات واستقرار".

واختتم تصريحاته بالحديث عن أحمد سيد زيزو، قائلًا: "زيزو يقدم أداءً جيدًا مع منتخب مصر، وكان في حالة تركيز كبيرة، والدليل أنه صنع فرصًا خطيرة وكان قريبًا من التسجيل أمام نيوزيلندا".

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