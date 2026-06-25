محمد شبانة: حسام حسن أسكت منتقديه.. وهناك حملة غريبة تستهدف زيزو

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن نجح في الرد على منتقديه من خلال النتائج والمستويات التي يقدمها المنتخب، مشيرًا إلى أن أحمد سيد "زيزو" يتعرض لحملة انتقادات غير مبررة رغم تألقه مع الفراعنة.

منتخب مصر

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حسام حسن أجبر الألسنة التي هاجمته على الصمت، كما أن تألق زيزو أحرج الكثير من منتقديه بعدما سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات".

وأضاف: "حمزة عبدالكريم ظهر بشكل جيد مع المنتخب، وهو ما دفع نادي برشلونة إلى تفعيل عقده بعد مشاركته في كأس العالم، وهو ما يؤكد موهبته وقدراته الكبيرة".

وتابع: "هناك أشخاص يهاجمون اللاعبين والمنتخب دون امتلاك الخبرة أو التاريخ الكافي، وأصبحت هناك موضة جديدة تتمثل في ظهور البعض تحت مسمى محللين، ثم يبدأون في توجيه الانتقادات دون أسس واضحة".

وأوضح شبانة أن بعض الانتقادات التي وُجهت إلى زيزو كانت غير منطقية، قائلًا: "البعض قال إن زيزو كان يشارك مع المنتخب بوجه عابس أو غير مركز، وهذا كلام غير صحيح، فاللاعب كان في حالة تركيز كاملة داخل الملعب".

وأضاف: "هناك من اعتبر أن الفرصة التي أهدرها زيزو تعني نهاية مشواره في كأس العالم، رغم أن جميع نجوم العالم يهدرون فرصًا مماثلة خلال البطولات الكبرى".

وأشار إلى أن الهجوم على اللاعب يعود في جزء منه إلى انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، قائلًا: "الهجوم على زيزو أثناء مشاركته مع منتخب مصر يرتبط لدى البعض بانتقاله من الزمالك إلى الأهلي، لكن هل يمكن أن يفرض أحد لاعبًا على حسام حسن؟ بالتأكيد لا، فهو صاحب القرار الفني الأول".

وأكد شبانة وجود حملة ممنهجة ضد اللاعب، مضيفًا: "هناك حملة غريبة جدًا ضد زيزو، وبعض الأشخاص يحاولون تمرير رسائل سلبية بشكل غير مباشر".

واختتم تصريحاته برسالة إلى اللاعب، قائلًا: "أقول لزيزو: إذا أردت الرد على هذه الانتقادات، فليكن ردك داخل الملعب فقط، ولا تشغل نفسك بهذه الأمور الصغيرة، وركز على تقديم أفضل ما لديك مع منتخب مصر".