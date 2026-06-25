دوكو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بلجيكا ونيوزيلندا



يواصل منتخب بلجيكا استعداداته لخوض مباراته الحاسمة أمام منتخب نيوزيلندا، والمقرر إقامتها صباح السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء لا يقبل التفريط بالنسبة للمنتخب البلجيكي الذي يبحث عن انتصار يعزز آماله في التأهل إلى الدور التالي.



ويدخل المنتخب البلجيكي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة، ما يجعل المواجهة مصيرية للطرفين في سباق المنافسة على إحدى بطاقات العبور.

وكشفت تقارير صحفية بلجيكية أن جيريمي دوكو عاد إلى التدريبات، حيث خاض أول حصة تدريبية خفيفة بعد غيابه خلال الأيام الماضية، في محاولة للحاق بالمباراة المقبلة، إلا أن الجهاز الفني والطبي يتعامل مع حالته بحذر شديد بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي.

ويخضع دوكو لمتابعة يومية من الطاقم الطبي، خاصة أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا بفضل العلاج، لكن مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة كاملة لم تصبح ممكنة حتى الآن، وهو ما يثير الشكوك حول جاهزيته للوجود في التشكيل الأساسي خلال مواجهة نيوزيلندا.

كما عاد جناح المنتخب البلجيكي مؤخرًا بعد رحلة شاقة، إذ سافر إلى لندن لحضور ولادة طفله الجديد قبل أن يعود سريعًا إلى معسكر المنتخب، بعدما استقل رحلتين جويتين عبر المحيط خلال فترة قصيرة، وهو ما تسبب في إرهاق بدني واضح.

ولم يتبق أمام المنتخب البلجيكي سوى حصة تدريبية واحدة قبل المباراة، الأمر الذي يجعل فرص مشاركة دوكو منذ البداية غير محسومة، رغم رغبة اللاعب الكبيرة في التواجد داخل الملعب، خاصة بعد الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها عقب استقبال مولوده.

وفي حال عدم جاهزيته الكاملة، فمن المتوقع أن يعتمد عليه المدير الفني رودي جارسيا كورقة مؤثرة خلال مجريات اللقاء، لما يمتلكه من سرعة وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي.

وفي المقابل، شهدت التدريبات الأخيرة غياب براندون ميشيل ولياندرو تروسارد، إلا أن المؤشرات تؤكد اقتراب جاهزيتهما للمشاركة أمام نيوزيلندا، بينما تأكد غياب ناثان نجوي بسبب الإيقاف، في حين ينتظر زينو ديباست نتائج الفحوص الطبية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته