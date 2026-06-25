علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران

أبدى الإعلامي إبراهيم فايق اعتراضه على فكرة إقامة احتفالية مرتبطة بـ”الرينبو” خلال المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وإيران ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا رفضه لفرض أي أفكار أو ممارسات لا تتوافق مع قناعات شريحة من الجماهير.



رفض فرض القناعات على الجماهير

وخلال تصريحاته في برنامجه التليفزيوني، تساءل فايق عن أسباب اختيار مباراة مصر وإيران تحديدًا لإقامة مثل هذه الاحتفالية، معتبرًا أن الأمر يثير علامات استفهام، خاصة إذا كان من شأنه وضع الجماهير أمام مواقف لا تنسجم مع معتقداتهم أو آرائهم الشخصية.

وأشار إلى أن احترام الحريات يجب أن يشمل جميع الأطراف، موضحًا أن ممارسة أي طرف لحريته لا ينبغي أن تكون على حساب حرية الآخرين أو تؤدي إلى إلزامهم بتقبل أفكار لا يؤمنون بها.

التأكيد على مبدأ الاحترام المتبادل

وقال فايق: “إنت عايز تمارس حريتك عليّا، طيب وده مفيهوش قيد لحريتي أنا؟”، في إشارة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حرية الفرد وحق الآخرين في الاحتفاظ بقناعاتهم دون التعرض لأي ضغوط.

وأضاف أن احترام الاختلاف يمثل أساس التعايش، مؤكدًا أن لكل شخص الحق في التمسك بأفكاره ومعتقداته، كما أن من حق الآخرين احترام تلك القناعات دون محاولة فرض توجهات أو مواقف مخالفة لها.

تساؤلات حول توقيت ومكان الاحتفالية

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن ممارسة الحريات الشخصية حق مكفول للجميع، لكنه شدد على أهمية ألا تتحول هذه الممارسات إلى أمر مفروض على الآخرين أو سبب لإثارة الجدل داخل الأحداث الرياضية، متسائلًا مجددًا عن الدافع وراء اختيار مباراة مصر وإيران تحديدًا لإقامة مثل هذه الاحتفالية، وما إذا كان هناك مبرر واضح لهذا التوقيت.