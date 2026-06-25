قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تتم إلا بموافقة مصر… حقيقة صفقة الاستحواذ الإسرائيلي على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
نائب رئيس الوزراء: الحكومة حسمت قناعتها بأفضلية الدعم النقدي.. والتطبيق قيد الدراسة
أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب
بعد رصد حالة إصابة في فرنسا.. الصحة العالمية: لا داعي للذعر من إيبولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
رباب الهواري

أبدى الإعلامي إبراهيم فايق اعتراضه على فكرة إقامة احتفالية مرتبطة بـ”الرينبو” خلال المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وإيران ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا رفضه لفرض أي أفكار أو ممارسات لا تتوافق مع قناعات شريحة من الجماهير.


رفض فرض القناعات على الجماهير

وخلال تصريحاته في برنامجه التليفزيوني، تساءل فايق عن أسباب اختيار مباراة مصر وإيران تحديدًا لإقامة مثل هذه الاحتفالية، معتبرًا أن الأمر يثير علامات استفهام، خاصة إذا كان من شأنه وضع الجماهير أمام مواقف لا تنسجم مع معتقداتهم أو آرائهم الشخصية.

وأشار إلى أن احترام الحريات يجب أن يشمل جميع الأطراف، موضحًا أن ممارسة أي طرف لحريته لا ينبغي أن تكون على حساب حرية الآخرين أو تؤدي إلى إلزامهم بتقبل أفكار لا يؤمنون بها.

التأكيد على مبدأ الاحترام المتبادل

وقال فايق: “إنت عايز تمارس حريتك عليّا، طيب وده مفيهوش قيد لحريتي أنا؟”، في إشارة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حرية الفرد وحق الآخرين في الاحتفاظ بقناعاتهم دون التعرض لأي ضغوط.

وأضاف أن احترام الاختلاف يمثل أساس التعايش، مؤكدًا أن لكل شخص الحق في التمسك بأفكاره ومعتقداته، كما أن من حق الآخرين احترام تلك القناعات دون محاولة فرض توجهات أو مواقف مخالفة لها.

تساؤلات حول توقيت ومكان الاحتفالية
واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن ممارسة الحريات الشخصية حق مكفول للجميع، لكنه شدد على أهمية ألا تتحول هذه الممارسات إلى أمر مفروض على الآخرين أو سبب لإثارة الجدل داخل الأحداث الرياضية، متسائلًا مجددًا عن الدافع وراء اختيار مباراة مصر وإيران تحديدًا لإقامة مثل هذه الاحتفالية، وما إذا كان هناك مبرر واضح لهذا التوقيت.

منتخب مصر منتخب ايران اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

ترشيحاتنا

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

استخراج قيد عائلي اونلاين

الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

سعر طن حديد عز

38 ألف للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد