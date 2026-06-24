منتخب مصر يخوض تدريباته بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعدادا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦ .

وشارك في المران ٢٤ لاعباً بينما أدي حمدي فتحي برنامج تأهيلي بعد اصابته بالام في الخلفية ، وأدى حسام عبد المجيد برنامج علاجي و أجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب .

وحضر مران منتخب مصر ، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب ، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و رئيس البعثة و مصطفي ابو زهرة و محمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس .

تقام مباراة منتخب مصر و إيران في الثامنة مساء يوم ٢٦ يونيو بتوقيت سياتل ، السادسة صباح يوم ٢٧ يونيو بتوقيت القاهرة ، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم ايران و بلجيكا في المركز الثاني و الثالث برصيد نقطتين ثم نيوزيلندا في المركز الرابع و الأخير برصيد نقطة .