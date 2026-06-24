منتخب مصر يتفوق على كندا والبرازيل في كأس العالم 2026

أفاد تقرير صحفي بأن منتخب مصر حقق رقما مميزا في كأس العالم 2026، مقارنة بالمنتخبات الكبرى مثل البرازيل.

ووفقاً لموقع "FotMob" العالمي، حصل منتخب مصر على تقييم 7.17 من 10، في التقييم الذي أعده عن مستويات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، متفوقًا على منتخبات “كندا والمغرب والبرتغال واليابان والنرويج والبرازيل” على الترتيب.

كما تواجد منتخب مصر ضمن قائمة الأفضل في كأس العالم 2026.

ترتيب الأفضل

تصدر منتخب فرنسا قائمة أفضل 10 منتخبات في كأس العالم 2026، بنهاية منافسات الجولة الثانية؛ وذلك بعدما حصل على تقييم 7.56 – 10، متفوقًا على منتخب ألمانيا صاحب المرتبة الثانية بتقييم 7.43 – 10، ثم إسبانيا في المرتبة الثالثة بتقييم 7.35 – 10.