مصطفى زيكو: حسام حسن وراء انضمامي لمنتخب مصر.. وغيّر حياتي بالكامل

أكد مصطفى زيكو نجم منتخب مصر، أن الفضل الأكبر في انضمامه إلى صفوف الفراعنة يعود إلى المدير الفني حسام حسن، مشددًا على أن الأخير كان صاحب الدور الأبرز في تغيير مسيرته الكروية.

وقال زيكو في تصريحات تليفزيونية: "لو حسام حسن مكنش موجود مكنتش هنضم لمنتخب مصر، ولو قعدت أشكره من هنا للسنين الجاية مش هوفّيه حقه".

وأضاف لاعب منتخب مصر أن حسام حسن لم يكتفِ بمنحه فرصة ارتداء قميص الفراعنة، بل ساهم في تغيير حياته بالكامل، مؤكدًا: "هو غيّر حياتي 180 درجة".

وتعكس تصريحات زيكو حجم الثقة التي منحها حسام حسن للاعب منذ توليه قيادة منتخب مصر، حيث نجح المدرب في اكتشاف العديد من العناصر الجديدة ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها على الساحة الدولية.

ويواصل مصطفى زيكو تقديم مستويات مميزة مع منتخب مصر، بعدما أصبح أحد الأسماء التي حظيت بثقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي يسعى لبناء جيل قادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.