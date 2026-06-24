حكم مصري ضمن طاقم حكام مباراة أمريكا وتركيا في كأس العالم 2026

واصل التحكيم المصري حضوره المميز في بطولة كأس العالم 2026، بعدما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المصري محمود عاشور للعمل حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو (VAR) في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتكون طاقم إدارة المباراة من الجزائري مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه مقران قوراري وأكرم عباس زهروني، بينما يتولى الإماراتي عمر العلي مهمة الحكم الرابع، ومحمد الحمادي حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ويقود تقنية الفيديو الإسباني أنطونيو جارسيا، ويعاونه المصري محمود عاشور، إلى جانب لارا خوان.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الخامسة صباح الجمعة المقبل، على ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنجليووود بولاية كاليفورنيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2026.

الظهور الخامس

ويُعد هذا الظهور الخامس لمحمود عاشور في منافسات المونديال، ليواصل تصدره قائمة أكثر الحكام المصريين مشاركة في البطولة، بعد المستويات المميزة التي قدمها في إدارة تقنية الفيديو خلال مباريات البطولة.