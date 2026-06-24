مكتشف زيكو: أكثر من 24 هدفاً مع زد تؤكد أحقيته بارتداء قميص المنتخب

قال مصطفى إبراهيم مكتشف مصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني، إنّ اللاعب استحق الانضمام إلى منتخب مصر عن جدارة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي وُجهت إلى المدير الفني حسام حسن بسبب اختياره لزيكو لم تكن تستند إلى الأرقام الحقيقية التي حققها اللاعب خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ رحلة زيكو نحو المنتخب لم تكن سهلة، موضحاً أن النجاح جاء بعد سنوات من العمل والاجتهاد، مضيفاً: «مصطفى تعب كتير جداً واشتغل على نفسه كتير جداً»، مؤكداً أن تأخر الفرصة لم يمنع اللاعب من مواصلة السعي حتى وصل إلى هدفه في النهاية. وأشار إلى أن الاجتهاد لا بد أن يؤتي ثماره عاجلاً أو آجلاً، وهو ما تحقق بالفعل مع اللاعب.

ودافع مكتشف زيكو عن أحقية اللاعب في التواجد داخل المنتخب بالأرقام، موضحاً أن مصطفى زيكو يشغل مركز الجناح الأيسر وليس رأس الحربة، ورغم ذلك سجل أكثر من 24 هدفاً خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025 مع نادي زد، واصفاً هذا الرقم بأنه «مرعب» بالنسبة للاعب جناح في الدوري المصري الممتاز. وأضاف أن اللاعب واصل تألقه بعد انتقاله إلى بيراميدز بإحرازه 14 هدفاً في مختلف البطولات، مؤكداً أن هذه الأرقام تبرر تماماً قرار ضمه للمنتخب الوطني.

وتابع مصطفى إبراهيم أن زيكو أثبت أحقيته سريعاً على المستوى الدولي أيضاً، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفاً خلال أول 4 مباريات دولية له، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس قيمة اللاعب وقدرته على صناعة الفارق.

وفي ختام حديثه، وجه رسالة مؤثرة إلى اللاعب قائلاً: «أنا مبسوط بيك جداً وسعيد بيك جداً، إحنا تعبنا واشتغلنا لمدة سنتين وربنا كلل مجهودك بالنجاح»، مضيفاً: «إنت بطل وإنت قدها، وإنت دلوقتي بقيت أيقونة مش مصرية بس، أيقونة عالمية موجودة في كأس العالم». كما طالبه بمواصلة العمل والاجتهاد، مؤكداً أن الوصول إلى القمة مهم، لكن الحفاظ عليها هو التحدي الأصعب، متمنياً له المزيد من النجاح خلال مشواره في كأس العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=5LzA8ArmFSk