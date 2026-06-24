حقيقة ما دار بين حسام حسن ولاعبي منتخب مصر بين شوطي مواجهة نيوزيلندا

كشفت مصادر داخل معسكر منتخب مصر حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن قيام المدير الفني حسام حسن بتعنيف اللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

وأكدت المصادر أن كل ما تردد حول وجود توبيخ أو مشادات داخل غرفة الملابس غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى أن الجلسة التي جمعت الجهاز الفني باللاعبين اتسمت بالهدوء والتركيز على الجوانب الفنية والتحفيزية.

وأوضحت أن حسام حسن تحدث مع اللاعبين عن أهمية إسعاد الجماهير المصرية التي حرصت على متابعة المباراة في وقت متأخر، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تليق بطموحات الشارع الرياضي المصري.

كما تطرق المدير الفني إلى بعض الملاحظات الفنية الخاصة بالشوط الأول، وعلى رأسها تمركز اللاعبين داخل الملعب وطريقة تنفيذ التعليمات التكتيكية، مطالبًا الجميع بمزيد من التركيز خلال النصف الثاني من اللقاء.

وشهدت غرفة الملابس أيضًا حديثًا تحفيزيًا من قائد المنتخب محمد صلاح، الذي حرص على رفع الروح المعنوية لزملائه وحثهم على مواصلة القتال داخل أرض الملعب وتحقيق الفوز.

وشددت المصادر على أن الأجواء داخل المنتخب كانت إيجابية للغاية، ولم تصدر أي ألفاظ أو تجاوزات من أي فرد تجاه اللاعبين، في ظل حالة من التكاتف والتركيز بين جميع عناصر البعثة خلال مشوار الفراعنة في المونديال.