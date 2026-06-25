حسام حسن يعقد مؤتمرًا قبل مواجهة إيران.. ولقاءات إعلامية مع مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود صابر

يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية ، الواحدة صباح الجمعة بتوقيت القاهرة، علي ملعب "لومن فيلد" للحديث عن مواجهة إيران المرتقبة في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ووفق البروتوكول الإعلامي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيجري ثلاثة من لاعبي المنتخب لقاءات إعلامية على هامش المران الختامي ، و يقام في السابعة والنصف مساء بتوقيت سياتل وهم مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود صابر .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.