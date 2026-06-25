منتخب السعودية يُعلن تفاصيل إصابة لاعبة قبل مواجهة الرأس الأخضر

كشف منتخب السعودية فى بيان رسمى تفاصيل إصابة لاعبة حسان تمبكتى قبل المواجهة المرتقبة ضد كاب فيردى ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقى منتخب السعودية أمام الرأس الأخضر فجر السبت فى الثالثة صباجًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال 2026.

وأعلن المنتخب السعودى فى بيان رسمى عن إصابة حسان تمبكتى فى القدم بعد ما شعر بآلام خلال الساعات الأخيرة، أبعدته عن المشاركة فى مران الأخضر.

وكان المنتخب السعودى قد خسر أمام نظيره الإسبانى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.