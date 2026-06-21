قائد المنتخب السعودي لكرة القدم: نتيجة إسبانيا غير مرضية.. وسنقاتل لحسم التأهل لصالحنا

أعرب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي لكرة القدم، عن خيبة أمله، عقب الخسارة أمام إسبانيا في كأس العالم 2026، مؤكداً أن النتيجة لا ترضي لاعبي "الأخضر"، لكن الأمل لا يزال قائماً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال الدوسري - خلال تصريحات صحفية عقب المباراة ـ إن "النتيجة غير مرضية، وهناك أخطاء، ولدينا أمل في المباراة القادمة، لقد كانت مباراة صعبة، ونتمنى أن نتأهل".

وأضاف قائد المنتخب السعودي أن مواجهة إسبانيا كانت اختباراً قوياً أمام أحد أفضل منتخبات العالم، مشيراً إلى أن "لا روخا" من المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.

وشدد الدوسري على أن المنتخب السعودي سيطوي صفحة الخسارة سريعاً من أجل التركيز على المواجهة المقبلة، مؤكداً أن اللاعبين يملكون رغبة كبيرة في التعويض.

واختتم تصريحاته قائلاً: "لن ننظر إلى أي مباراة أخرى، وسنحسم التأهل بأيدينا، وسنقاتل من أجل التأهل".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله "الأخضر" لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه في بلوغ دور الـ32.