أحمد الشمراني: الشارع السعودي غاضب بعد سقوط المنتخب برباعية أمام إسبانيا

أكد أحمد الشمراني، الناقد الرياضي السعودي، أن خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب إسبانيا لكرة القدم بنتيجة 4-0 كانت قاسية وثقيلة على الجماهير السعودية، مشيراً إلى أنه كان يأمل في ظهور أفضل للأخضر خلال المباراة.

وقال الشمراني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن المنتخب السعودي لا يزال يملك فرصة للتأهل، حيث تنتظره مواجهة مهمة أمام منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، مؤكداً أن التركيز يجب أن ينصب على هذا اللقاء من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

ولفت إلى أن الشارع الرياضي السعودي يشعر بحالة من الغضب والإحباط بعد الهزيمة الكبيرة، خاصة في ظل الأداء الذي ظهر به المنتخب خلال المباراة أمام إسبانيا.