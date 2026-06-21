مدرب المنتخب السعودي: الهدف المبكر هز ثقتنا أمام إسبانيا.. ونؤمن بحظوظنا ضد الرأس الأخضر

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن الهدف المبكر الذي استقبله "الأخضر" أمام إسبانيا كان له تأثير كبير على مجريات المباراة، مشيراً إلى أن استعادة الكرة من المنتخب الإسباني تعد مهمة بالغة الصعوبة.

وقال دونيس ـ في تصريحات صحفية عقب المباراة - إن "استقبال هدف مبكر أضعف ثقتنا، ومن الصعب عليك أن تسترجع الكرة من إسبانيا"، في إشارة إلى السيطرة الكبيرة التي فرضها المنتخب الإسباني خلال اللقاء.

ورغم الخسارة، أبدى مدرب المنتخب السعودي تفاؤله بقدرة فريقه على التعويض في الجولة المقبلة، مؤكداً أن حظوظ التأهل لا تزال قائمة.

وأضاف: "نؤمن بحظوظنا، ومستعدون للعب بثقة كبيرة أمام الرأس الأخضر".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة حاسمة أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى "الأخضر" لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في بلوغ دور الـ32 من كأس العالم 2026.