حسام حسن يحذر ثلاثي المنتخب قبل مواجهة إيران

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تحذير حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، للثلاثي أحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين، قبل مواجهة إيران، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وأضاف الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن المدير الفني طالب اللاعبين بضرورة الحذر في الالتحامات، والتعامل بهدوء مع المباراة؛ لأنهم مهددون بالإيقاف.

وقال إن حسام حسن أكد أن الحصول على بطاقة صفراء جديدة؛ سيحرم أي لاعب منهم من المشاركة في مباراة دور الـ 32 حال تأهل المنتخب، وهو ما دفع الجهاز الفني للتشديد على أهمية التركيز، والابتعاد عن أي أخطاء أو اعتراضات خلال اللقاء.