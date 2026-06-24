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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: القيمة السوقية لمنتخب مصر ارتفعت إلى 135 مليون يورو والتصنيف العالمي صعد إلى المركز 26

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

كشف محمد مهدي ناقد رياضي، عن عدد من التطورات المهمة المتعلقة بمنتخب مصر ولاعبيه المحترفين، موضحًا، أن حارس مرمى المنتخب مصطفى شوبير تلقى عرضاً من أحد الأندية الإسبانية.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «إحنا انفردنا من خلالك بعرض مصطفى شوبير، وطلع كابتن أحمد شوبير والد مصطفى شوبير ونفى العرض، وأنا بأكدله تاني من خلالك أهو إن مصطفى شوبير تلقى عرضاً من فريق إسباني وبعد كأس العالم مصطفى شوبير هيلعب في إسبانيا».

وتابع، أن الأداء المميز الذي قدمه مصطفى شوبير أمام نيوزيلندا لفت الأنظار بشدة، موضحاً أنه التقى عدداً من لاعبي منتخب نيوزيلندا عقب المباراة في المنطقة الإعلامية «Mixed Zone»، حيث أشادوا جميعاً بالحارس المصري.

وقال: «كلهم قالوا إن منتخب مصر عنده حارس عملاق اسمه مصطفى شوبير، كان سداً منيعاً قدامهم»، مؤكداً أن لاعبي نيوزيلندا اعتبروا أن شوبير كان العامل الأبرز الذي منعهم من تحقيق الفوز، بعيداً عن تألق محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو وبقية نجوم المنتخب.

وتطرق الناقد الرياضي إلى ملف الجهاز الفني، مشيراً إلى أن ما تم تداوله سابقاً بشأن تجديد عقد المدير الفني حسام حسن أصبح مؤكداً. 
وقال: «زي ما انفردنا مع حضرتك بتجديد عقد كابتن حسام حسن، طلع الأستاذ مصطفى أبو زهرة نائب رئيس البعثة في أمريكا وعضو مجلس إدارة اتحاد الكورة أكد الكلام»، موضحاً أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2030 عقب عودة البعثة من الولايات المتحدة.

كما كشف محمد مهدي عن تطور جديد يخص حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر الشاب صاحب الـ18 عاماً، والذي وصفه بأنه أحد مفاجآت البطولة.

وأردف، أن نادي برشلونة الإسباني قرر الإبقاء على اللاعب حتى عام 2029، قائلاً: «النهاردة فريق برشلونة الإسباني بيمدد عقد حمزة عبد الكريم لعام 2029»، مضيفاً أن النادي الكتالوني أرسل خطاباً رسمياً إلى النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي بعد المستويات التي قدمها خلال مشاركتيه أمام بلجيكا ونيوزيلندا.

واختتم محمد مهدي حديثه بالتأكيد على أن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا لم يكن مجرد انتصار تاريخي باعتباره الأول للفراعنة في كأس العالم، بل انعكس أيضاً على المؤشرات الفنية والتسويقية للمنتخب. وأشار إلى أن القيمة السوقية لمنتخب مصر ارتفعت إلى 135 مليون يورو بعد المباراة، كما صعد المنتخب 3 مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المركز 26 عالمياً بدلاً من المركز 29، قائلاً: «القيمة السوقية لمنتخب مصر ارتفعت إلى 135 مليون يورو»، و«بعد المباراة صعد 3 مراكز وبقى في التصنيف رقم 26 على العالم».
 

ناقد رياضي منتخب مصر يورو التصنيف العالمي الأندية الإسبانية

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