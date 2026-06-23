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ناقد رياضي: محمد صلاح وحسام حسن وراء تحول أداء المنتخب أمام نيوزيلندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: محمد صلاح وحسام حسن وراء تحول أداء المنتخب أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي نصر أبو المجد أن الجميع يجب أن يثق في قدرات المنتخب المصري، وأن يدرك أننا نمتلك فريقًا قادرًا على تحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب تسبب في حالة من السعادة لدى الجماهير العربية.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماهير في مختلف الدول العربية سعيدة بما يقدمه المنتخب المصري، إلى جانب النتائج الإيجابية التي تحققها المنتخبات العربية في البطولة.

وأشار إلى أن أداء المنتخب المصري أمام منتخب نيوزيلندا اختلف بشكل كبير في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، حيث نجح المنتخب في تسجيل ثلاثة أهداف، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد توجيهات فنية من حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح قائد الفريق.

ولفت إلى أن حسام حسن أوصل للاعبين رسالة واضحة مفادها أنه لا يقبل التسبب في إحباط الجماهير المصرية، وأن أي لاعب لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب سيكون عرضة للاستبدال.

وأوضح أن المدير الفني طالب اللاعبين بالاعتماد على التمريرات الأرضية السريعة، كما طلب محمد صلاح من حسام حسن التحدث مع اللاعبين لتحفيزهم، مؤكدًا أن قائد المنتخب شدد على ضرورة أن يقدم كل لاعب أقصى ما لديه داخل الملعب، وأن يكون هناك تعاون وثنائيات فعالة بين اللاعبين لتحقيق أفضل أداء.

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