قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
التقارير غير مبشرة.. قرار عاجل من ترامب بعد زلزال فنزويلا
ترامب : تعليمات للوكالات الحكومية بسرعة التحرك بشأن زلزل فنزويلا
للرزق وفك الكرب .. أدعية يوم عاشوراء 2026
ناقد رياضي: منتخب مصر لا يعرف سوى الفوز أمام إيران .. والصدارة هدف الفراعنة
اليابان: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب محافظة «إيواته»
بدون إعادة تعيين الراوتر: حلول سريعة لتوصيل الهاتف بالـ Wi-Fi
ناقد رياضي: مصر قد تنفرد بإنجاز عربي تاريخي في مونديال 2026 حال الفوز على إيران
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبدالعال ينتقد نظام كأس العالم الجديد: 48 منتخبا قرار غير موفق

رضا عبد العال
رضا عبد العال
يمنى عبد الظاهر

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 قرار خاطئ وليس فى صالح البطولة.

وقال رضا عبد العال فى تصريح لبرنامج «البريمو» عبر فضائية TeN: «زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 أضر بالمونديال بسبب وجود العديد من المنتخبات المتواضعة فنياً فى دور المجموعات مثل كوارساو وهايتى وأوزبكستان وغيرهم، فهى منتخبات خسرت بفارق كبير من الأهداف»

وتابع:: «المنافسة الحقيقية فى بطولة كأس العالم 2026 ستبدأ من الأدوار الإقصائية وتحديداً دور الستة عشر مع اقتصار البطولة على المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب مثل البرازيل والبرتغال والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرها».

الاتحاد الدولى فيفا رضا عبد العال كأس العالم كوارساو وأوزبكستان والبرتغال والأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

أرشيفية

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

طقس الخميس.. شبورة صباحية ورطوبة مرتفعة والحرارة تلامس 41 درجة بجنوب الصعيد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد