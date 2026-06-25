رضا عبدالعال ينتقد نظام كأس العالم الجديد: 48 منتخبا قرار غير موفق

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 قرار خاطئ وليس فى صالح البطولة.

وقال رضا عبد العال فى تصريح لبرنامج «البريمو» عبر فضائية TeN: «زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 أضر بالمونديال بسبب وجود العديد من المنتخبات المتواضعة فنياً فى دور المجموعات مثل كوارساو وهايتى وأوزبكستان وغيرهم، فهى منتخبات خسرت بفارق كبير من الأهداف»

وتابع:: «المنافسة الحقيقية فى بطولة كأس العالم 2026 ستبدأ من الأدوار الإقصائية وتحديداً دور الستة عشر مع اقتصار البطولة على المنتخبات الكبرى المرشحة للتتويج باللقب مثل البرازيل والبرتغال والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وغيرها».